Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Schuppen++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Emden - Diebstahl aus Schuppen

Durch Einwirken auf die Tür eines Schuppens gelang es unbekannten Tätern sich Zugriff auf einen hochwertigen elektrischen Rasenmäher nebst Zubehör zu verschaffen. Die Täter begaben sich in dem derzeit bekannten Tatzeitraum vom 26.12.2021, 12:00 Uhr bis zum 27.12.2021, 12:30 auf ein privates Grundstück an der Pewsumer Straße und durchsuchten zudem noch ein zweites unverschlossenes Gelass, aus welchem jedoch nach bisherigen Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet wurden. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen zu der Tat, sich bei der Polizei in Emden zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass hochwertige Gegenstände nur in geeigneten Räumlichkeiten gelagert werden sollten, die auch sicher verschließbar sind. Türscharniere sollten so beschaffen sein, dass ein Aushängen der Türen nicht möglich ist. Auch reichen simple Vorhängeschlösser an ansonsten ungesicherten Türen nicht aus, um hochwertige Güter zu schützen. Mehr zum Thema "Sicherheit vor Diebstahl" finden Interessierte unter: www.polizei-beratung.de

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Bei einem Auffahrunfall an der BAB 31, Anschlussstelle Leer/Nord wurde eine 24-jährige Rheiderländerin leicht verletzt. Die Frau hatte am 28.12.2021 gegen 13:10 Uhr die Absicht, aus Richtung Rheiderland kommend, von der Autobahnabfahrt Leer-Nord nach rechts auf die Heisfelder Straße einzubiegen und musste vor Ort verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 36-jähriger Mann aus den Niederlanden bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der jungen Frau auf, die bei dem Aufprall leicht verletzt und anschließend vorsorglich in Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen, die fahrbereit blieben, entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

