POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.12.2021

Leer - Mitarbeiter vereitelt räuberischen Diebstahl Durch den Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes wurde ein räuberischer Diebstahl vereitelt, den ein 33-jähriger Mann aus Weener begehen wollte. Der Tatverdächtige gab am 27.12.2021 gegen 20:30 Uhr an einer Kasse des Geschäftes am Osseweg vor, Spirituosen in einem dreistelligen Warenwert kaufen zu wollen. Dann behauptete er auf einmal, noch schnell Geld aus dem Auto holen zu müssen und lief weg. Der 25-jährige Kassierer wurde misstrauisch und verfolgte den Mann. Während der Verfolgung konnte dieser erkennen, das dem 33-jährigen mehrere Tabakwaren aus der Kleidung fielen. Im Bereich des Parkplatzes holte der 25-jährige Mitarbeiter den Dieb ein und konnte ihn festhalten, woraufhin dieser sich wehrte, jedoch nicht weiter fliehen konnte. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen wurde der Verdächtige zur Klärung des Sachverhaltes in die Geschäftsräume zurückgebracht und die Polizei verständigt. Bei der anschließenden Aufnahme des Tatbestandes konnte festgestellt werden, dass der Mann aus Weener 11 Tabakbeutel entwendet hatte. Zudem führte er eine kleine Menge Betäubungsmittel mit sich. Der Mann, der durch seine Gegenwehr den Angestellten des Verbrauchermarktes zudem leicht verletzt hatte, muss sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Weener - Versuchter Betrug via WhatsApp

Ein unbekannter Täter versuchte zu Weihnachten noch das eigene persönliche Konto mit einem vierstelligen Betrag aufzustocken, indem er sich per WhatsApp Nachricht am 23.12.2021 gegen 19:30 Uhr an eine 60-jährige Weeneranerin wandte. In dem Chat gab er sich als Sohn der Betroffenen aus und teilte mit, in Geldnöten zu sein. Er bat um die Begleichung einer Rechnung. Zudem habe er eine neue Handynummer. Die betreffende Rechnung wolle er per Foto schicken. Auf Nachfrage der Frau lehnte er ein persönliches Telefonat ab. Das wollte die 60-jährige nicht akzeptieren und machte sich persönlich auf den Weg zu ihrem tatsächlichen und ahnungslosen Sohn. Dort klärte sich der versuchte Betrug auf, woraufhin die aufmerksame Weeneranerin für den unbekannten Täter nur noch die Rückmeldung hatte, dass sie die Polizei zwecks Anzeigenerstattung informieren werde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bürger und Bürgerinnen auf derartige Nachrichten von unbekannten Absendern mit Zahlungsbitten nicht reagieren sollten. Es sollte immer Rücksprache mit den eigenen Kindern unter den altbekannten Telefonnummern gehalten und keinen Fall Geld überwiesen werden. Die fremden Telefonnummern sollten blockiert und gelöscht, sowie der WhatsApp Account auf weitere verdächtige Nachrichten überprüft werden. Weitere Tipps und Hinweise zum Thema finden Interessierte auf: www.polizei-beratung.de

Westoverledingen/Ihrenerfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Schwer verletzt wurde ein 22-jähriger Mann aus Surwold, als er am 27.12.2021 gegen 22:10 Uhr mit seinem Pkw auf der Ihrener Straße in Fahrtrichtung Papenburg unterwegs war. In Höhe der ev. ref. Kirche Ihrenerfeld kam er in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort geriet das Fahrzeug in den Grünstreifen, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der nicht ansprechbare 22-jährige wurde durch Rettungskräfte aus dem total beschädigten Fahrzeug geborgen. Anschließend wurde er zwecks medizinischer Betreuung umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, nachdem die örtliche Feuerwehr die Stromzufuhr des Autos unterbunden und austretende Betriebsflüssigkeiten gesichert hatte. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Leer - Verkehrszeichen auf Fahrradweg gerammt Nachdem er ein Verkehrszeichen auf einem Fahrradweg gerammt hatte, setzte der unbekannte Fahrer eines silbernen Pkw BMW mit seinem beschädigten Fahrzeug ungehindert seinen Weg fort. Zeugen berichteten, dass die unbekannte Person am 28.12.2021, gegen 00:30 Uhr mit dem genannten silbernen BMW stark beschleunigend den Bahnhofsring in Richtung Friesenstraße befuhr. Kurz vor der Einmündung zu Großstraße geriet das Fahrzeug nach rechts auf den dortigen Fahrradweg und rammte ein Verkehrszeichen. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte der Wagen von dem Schild zurück und blieb mit stark beschädigter Motorhaube in entgegengesetzter Richtung stehen. Im Anschluss setzte der unbekannte Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit seine Fahrt in Richtung Großstraße und Annenstraße fort. Derzeit ist eine Gefährdung von Personen nicht bekannt. Eine umgehend eingeleitete Nachbereichsfahndung verlief vorerst negativ. Die Polizei hat den Unfallort aufgenommen und eine Unfallspurensuche vor Ort eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dem beschädigten silberfarbenen BMW geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

