Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemeldung der PI Leer

Emden vom 25.12.2021

PI Leer / Emden (ots)

++ versuchter Einbruchdiebstahl ++ Einbruchdiebstahl ++ Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ++

Versuchter Einbruchdiebstahl

Neukamperfehn - Am 24.12.2021, in der Zeit von 05:45 Uhr bis 06:30 Uhr, öffnet der oder die Täter gewaltsam eine Tür und gelangten so in eine Gaststätte in der Hauptstraße. Durch die Täterschaft wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl

Hesel - In der Nacht von Donnerstag, 17:30 Uhr bis Freitag 09:45 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Tür und gelangten so in einen Imbiss in der Leeraner Straße. Es wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Emden - Am 25.12.2021 gegen 01:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Emder mit seinem Pkw die Hermann-Allmers-Straße. Während der Kontrolle des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

