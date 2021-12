Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Graffitisprayer an der Blockfelsenhütte auf frischer Tat ertappt

Neckargemünd (ots)

Durch einen Zeugen wurden zwei Graffiti-Sprayer in Neckargemünd an der Blockfelsenhütte am Freitagabend, gegen 19 Uhr, der Polizei gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurden die Sprayer noch auf frischer Tat ertappt. Da es sich bei den Tätern um einen 12-Jährigen und einen 13-Jährigen handelte, wurden diese im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die verständigten Eltern überstellt. Seitens der Eltern wurde zugesagt, sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen um die Schadensregulierung zu ermöglichen.

