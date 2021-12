Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg: Streitigkeiten unter Heranwachsenden im Bus eskaliert

Ladenburg (ots)

Ein zunächst verbaler Streit unter mehreren Jugendlichen in einem Bus eskalierte am Freitag, gegen 14:40 Uhr, derart, dass es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Hierbei schlugen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger einem 22-Jährigen ins Gesicht. Der Geschädigte verletzte sich dadurch leicht an der Nase. Beide Täter konnten noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde an seine Erziehungsberechtigten überstellt. Die genaueren Umstände, insbesondere warum es zu dieser Handgreiflichkeit kam, klärt das Polizeirevier Ladenburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell