POL-MA: St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Schulwegunfall in der Hauptstraße - Zeugen und eventuell geschädigtes Kind gesucht

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 06:50 Uhr im Bereich der Hauptstraße (Kreisverkehr Höhe Erlengrund) in St. Leon-Rot zu einem Vorfall, bei welchem die 24-jährige Fahrerin eines PKW Ford leicht mit einem am Fußgängerüberweg querenden Kind kollidierte. Die 24-Jährige sprach das ca. 10-11 Jahre alte Mädchen im Anschluss an. Dieses gab an das es nicht verletzt worden sei und rannte davon, bevor die Personalien ausgetauscht werden konnten. Ein Zeuge, sowie die Fahrerin des PKW Ford meldeten den Sachverhalt im Nachgang der Polizei. Erste Ermittlungen an der Grundschule in Nähe des Ereignisortes brachten noch keine weiteren Erkenntnisse zum beteiligten Mädchen. Dieses wird wie folgt beschrieben: ca. 10-11 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine graue Pudelmütze. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben, bzw. das Mädchen, welches mit dem PKW in Berührung kam, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

