POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.12.2021

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.12.2021

Emden - Gemeinschädliche Sachbeschädigung am Museums-Feuerschiff "Amrumbank" aufgeklärt

Durch eine intensive Spurensuche, zahlreiche Vernehmungen und die erfolgreiche Auswertung der Spuren durch das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen konnte die gemeinschädliche Sachbeschädigung am Museums-Feuerschiff "Amrumbank/Deutsche Bucht" aufgeklärt werden. Wie berichtet, wurde das bekannte Schiff vom 19.06.2021 auf den 20.06.2021 durch einen damals unbekannten Täter beschädigt. Nach Bekanntwerden der Tat erfolgte eine umfangreiche Spurensuche auf dem betroffenen Schiff und die Einleitung der Ermittlungen. "Schlussendlich haben die intensive Spurensicherung und die mehrfach überprüften Aussagen von verschiedenen Hinweisgebern dazu geführt, dass der Tatverdacht gegen einen 45-jährigen Mann aus Emden bereits sehr früh in dem laufenden Verfahren begründet werden konnte", so die zuständige Ermittlerin der Polizei Emden, Kriminaloberkommissarin Martina Helmecke. Um den Tatverdacht gerichtsverwertbar zu erhärten, mussten alle gesicherten Spuren durch das LKA Niedersachsen geprüft und ausgewertet werden. Die Auswertung erbrachte das Ergebnis, dass der Mann aus Emden für die Tat zur Verantwortung zu ziehen ist. Der amtsbekannte Mann befindet sich bereits wegen eines anderen Verfahrens in Haft.

