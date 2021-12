Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Versuchte räuberische Erpressung++Verkehrsunfallfluchten(2)++

Emden - Versuchte räuberische Erpressung Am 20.12.2021 kam es um 21:40 Uhr zu einer versuchten räuberischen Erpressung in den Verkaufsräumen einer Tankstelle an der Petkumer Straße. Eine unbekannte männliche Person betrat kurz vor Geschäftsschluss die Räumlichkeiten und hatte die Absicht unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von der 23-jährigen Angestellten zu erpressen. Die Mitarbeiterin teilte dem Mann mit, dass sich kurz vor Ladenschluss keine Banknoten mehr in der Kasse befinden würden. Daraufhin ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird beschrieben als 25-30 Jahre alt und war mit einer schwarzen Hose, sowie einer schwarzen Steppjacke mit weißer Aufschrift bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Mütze und eine weiße FFP2 Maske. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 20.12.2021 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr auf einem Kaufhausparkplatz an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen geparkten Pkw VW und beschädigte diesen an der hinteren Stoßstange und der Kofferraumklappe. Danach entfernte der Verursacher sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Emden - Verdacht der Verkehrsunfallflucht Wie bekannt wurde kam es am 11.12.2021 gegen 03:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 24-jährige Betroffene schilderte, dass er gegen 03:00 Uhr auf der Fletumer Straße in Richtung Graf-Enno-Straße zu Fuß unterwegs gewesen sei und seinen E-Scooter schiebend mit sich geführt habe. Als er die Kreuzung an der Godfried-Buren-Straße überqueren wollte, sei dort aus dem verkehrsberuhigten Bereich ein Pkw gekommen, welcher gegen ihn und seinen E-Scooter gefahren sei. Der mitgeführte Scooter wurde durch den Aufprall hochgeschleudert, der Betroffene selber stürzte zu Boden. Der Fahrer des verursachenden Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Person und den Schaden zu kümmern. Die Polizei Emden bittet mögliche Zeugen, die sich an den Sachverhalt erinnern und Angaben zum Hergang machen können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

