Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Graffiti-Sprayer geschnappt; Betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Zwei Fahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagnachmittag in Neckartenzlingen verletzt worden. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 17.10 Uhr mit einem Renault Kadjar die Stuttgarter Straße in Richtung Pliezhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem SUV auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Ford Transit eines 29 Jahre alten Mannes zusammen. Durch die Kollision zogen sich die beiden Männer ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Durchgangsstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. (ms)

Filderstadt (ES): Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Lenker hat am Donnerstagabend in Bernhausen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 28-Jährige rangierte kurz vor 19.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Sprinter auf einem Tankstellengelände in der Echterdinger Straße. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen dahinterstehenden Skoda. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf einen Rauschgiftkonsum bei dem Unfallverursacher. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv. Zudem fanden die Beamten in dem Transporter eine geringe Menge illegaler Betäubungsmittel. Neben einer Blutprobe musste der 28-Jährige seinen Führerschein abgeben. Der Schaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. (ms)

Wernau (ES): Gegen Baum geprallt

Auf etwa 45.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zwischen Wernau und Deizisau verursacht hat. Der Unfallverursacher war gegen 19.40 Uhr auf der K 1211 mit seiner Mercedes E-Klasse vom Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Deizisau unterwegs. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verlor er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Richtungstafel, bevor er frontal gegen einen Baum knallte. Verletzt wurde zum Glück niemand. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (ks)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 32.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung Wilhelmstraße / Mohlstraße entstanden ist. Ein 27-Jähriger Polizeibeamter wollte gegen 22.40 Uhr mit seinem Dienstwagen von der Wilhelmstraße nach links in die Mohlstraße einbiegen. Dabei kam er mit der Merdedes-E Klasse nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

Nehren (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Reutlinger Straße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich ein Einbrecher in den Nachtstunden auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Haus und durchsuchte mehrere Räume. Gegen 2.40 Uhr wurde ein Hausbewohner durch Licht im Obergeschoss aufmerksam und verständigte die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen (ks)

Tübingen (TÜ): Graffiti-Sprayer geschnappt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 22-Jährigen, der am Donnerstagabend in der Paul-Lechler-Straße ein Gebäude mit Farbe beschmiert und beschädigt haben soll. Er konnte unmittelbar darauf festgenommen werden. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, die zwei Personen beobachtet hatten, die in der Paul-Lechler-Straße ein Gebäude mit zahlreichen Schriftzügen und sonstigen Schmierereien besprüht hatten. Beim Eintreffen der Streifenwagen konnte der 22-Jährige festgestellt werden, der sofort zu Fuß die Flucht ergriff, aber unmittelbar darauf, noch mit der Spraydose in der Hand, vorläufig festgenommen werden konnte. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Abends wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zudem dürfte er für die noch nicht bekannten Kosten der Beseitigung der Schäden zur Verantwortung gezogen werden. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an. (cw)

Albstadt/Balingen (ZAK): Betrunkene Pkw-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Drei betrunkene Pkw-Lenker sind am Donnerstagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 18.20 Uhr war ein 42-jähriger Audi-Lenker in eine Kontrollstelle in der Balinger Straße in Frommern gefahren. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille. Etwa eine Stunde später hielten Beamte der Verkehrspolizei Balingen einen 44 Jahre alten VW-Fahrer in der Pfeffinger Straße in Albstadt an. Da er ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte, musste er auch einen Alkoholtest durchführen. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von über 1,1 Promille. Kurz nach 21.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Fox in eine Kontrollstelle in der Balinger Widerholtstraße. Da bei dem jungen Mann neben einer Alkoholfahne auch Anzeichen auf einen Drogenkonsum festgestellt wurden, musste er sich einem Drogenschnelltest unterziehen. Dieser verlief positiv. Zudem ergab der Alkoholtest bei ihm einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Alle drei Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Führerscheine abgeben. Die Alkoholkontrollen werden fortgesetzt. (ms)

Balingen (ZAK): Unfall mit verletztem Radfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen nahe dem Zollernalbklinikum erlitten. Ein 49-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit einem Citroen Jumper vom Röslenweg nach links auf die Tübinger Straße in Richtung Stadtmitte abgebogen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 56 Jahre alten Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der Radler von seinem Herrenrad und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell