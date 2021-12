Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Mit einem Rettungswagen musste ein verletzter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in eine Klinik gebracht werden. Der 49-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike gegen acht Uhr die Straße Am Lerchenberg abwärts. Da sich ein Rückstau gebildet hatte, überholte er die Fahrzeugschlange. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Ford Transit eines 35 Jahre alten Mannes, der nach links in den Eschenweg abbiegen wollte und den von hinten kommenden Radler übersehen hatte. Durch den Aufprall stürzte der Mountainbiker zu Boden und zog sich eine Armverletzung zu. (ms)

Mössingen (TÜ): Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei schwer verletzt worden ist ein 52-Jähriger am Donnerstagmittag in der Breitestraße. Der Mann fuhr mit seinem E-Scooter gegen 12 Uhr auf der Breitestraße und wollte dort eine Bordsteinkante überfahren. Dabei stürzte er so unglücklich, dass er nach einer medizinischen Erstversorgung in einer nahegelegenen Arztpraxis vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (ks)

Burladingen (ZAK): Ins Rutschen gekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit und ein Fahrfehler dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Donnerstagmorgen auf der K 7161 zwischen Ringingen und Salmendingen ereignet hat. Eine 19-Jährige war gegen 6.35 Uhr mit ihrem Seat auf der Kreisstraße in Richtung Salmendingen unterwegs, als sie auf Höhe des Parkplatzes Skilift mit ihrem Wagen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen kam. Weil sie dabei vermutlich zu stark gegenlenkte, verlor sie die Kontrolle über ihren Seat und rutschte auf die linke Fahrspur. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Audi einer 36-Jährigen. Während die Audi-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde, erlitt die Unfallverursacherin schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell