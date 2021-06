Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Beinahe-Unfall verschanzt sich ein Rollerfahrer auf Parkplatz

Iserlohn (ots)

Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei MK

Nach einem Beinahe-Verkehrsunfall hat sich heute Abend ein 43-jähriger Mendener auf einem Markt-Parkplatz an der Oberen Mühle verschanzt. Er wurde von SEK-Kräfte überwältigt.

Kurz vor 17 Uhr ereignete sich an der Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt an der Oberen Mühle ein Beinahe-Unfall. Der 43-jährige Motorrollerfahrer geriet darüber mit einem Pkw-Fahrer in einen Streit, der eskalierte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versprühte der Rollerfahrer Pfefferspray und verschanzte sich offenbar mit einer Waffe auf dem Parkplatz des Marktes zwischen Fahrzeugen und Einkaufswagen.

Kunden und Mitarbeiter/-innen des Marktes verließen das Gebäude über durch anderen Ausgang. Die Polizei zog ein SEK hinzu. Nach Versuchen, den Mann zu beschwichtigen, erfolgte kurz nach 19.30 Uhr der Zugriff. Dabei fiel ein Schuss aus einer Polizeiwaffe, der den Tatverdächtigen leicht verletzte. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Straße Obere Mühle war während des Einsatzes gesperrt.

