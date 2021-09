Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Bettelbetrug auf dem Parkplatz "Rossmann" gesucht

Fußgönheim (ots)

Am Dienstag, den 08. September 2021, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr zu mehreren Betrugsfällen auf dem Parkplatz "Rossmann" in Fußgönheim.

Ein Mann und eine Frau sprachen dort aktiv über einen längeren Zeitraum mehrere Kunden an und fragten nach Geld. Zeugen konnten sehen, wie mehrere Kunden Geldscheine an das Paar übergeben haben.

Kunden, welche an dem Tag von den Beiden angesprochen wurden oder auch Geld an diese übergeben haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiwache in Maxdorf in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell