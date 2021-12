Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Metzingen (RT):

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und dem Verdacht des Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Metzingen gegen drei Männer im Alter von 19, 24 und 26 Jahren. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am Dienstag in den Metzinger Outlets in verschiedenen Geschäften Waren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Die Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei von Ladendetektiven alarmiert, die die drei aufgrund eines vorangegangenen Diebstahls wiedererkannten. Als die Tatverdächtigen bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, ergriffen sie die Flucht. Der 19 und der 26-Jährige konnten wenig später von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes an einem Wagen mit ausländischen Kennzeichen erkannt, festgehalten und an die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten übergeben werden. Im Fahrzeug der drei wurden weitere, mutmaßlich zuvor in mehreren Bekleidungsgeschäften gestohlene Waren aufgefunden und sichergestellt. Der dritte, 24 Jahre alte Tatverdächtige, dem zunächst die Flucht gelungen war, konnte gegen Mitternacht von Beamten des Polizeipräsidiums Stuttgart an seinem Hotel in Stuttgart angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Nachdem ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden konnte, durchsuchten die Ermittler am Mittwoch das Hotelzimmer, wo weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Die drei Beschuldigten, montenegrinischer und kroatischer Staatsangehörigkeit wurden am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Alle drei wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell