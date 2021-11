Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Update/Korrektur ++ mit Messer zugestochen ++ Polizei ermittelt nach Streit wegen versuchtem Totschlag ++ vorläufige Festnahme ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Gartow

Wegen versuchtem Totschlags ermittelt die Polizei nach einem eskalierenden Streit auch mit einem Messer zwischen zwei jeweils 41 Jahre alten Männern in den Nachtstunden zum 14.11.21. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten ein 41 Jahre alter ukrainischer Staatsbürger sowie ein 41 Jahre alter georgischer Staatsbürger sowie eine weitere Person in der Nacht zum 14.11.21 zusammen in einer Wohnung in Gartow Alkohol konsumiert. Vermutlich aufgrund bereits bestehender Streitigkeiten kam es dann im weiteren Verlauf zu einer Auseinandersetzung zwischen den Arbeitskollegen, bei der der 41 Jahre alte ukrainische Staatsbürger mit einem Brotmesser mehrfach zustach und den 41 Jahre alten georgischen Staatsbürger schwer u.a. im Brustbereich verletzte. Auch der Täter erlitt leichte Verletzungen.

++ Die Ermittlungen zur genauen Tatörtlichkeit dauern an. Derzeit kann nicht abschließend eingegrenzt werden, ob die Tat in der Wohnung bzw. im angrenzenden Straßenumfeld stattgefunden hat. Das verletzte Opfer sowie die weitere Person aus der Wohnung machten sich in der Folge bei einem Nachbarn bemerkbar, der die Polizei alarmiert. ++

Ermittler des Lüchower Kriminalermittlungsdienstes nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen auf, sicherten Spuren und konnten dabei auch die potentielle Tatwaffe - ein Brotmesser - sicherstellen. Parallel wurde der 41 Jahre alte Täter als dringend tatverdächtig vorläufig festgenommen. Dieser sowie auch die weiteren Beteiligten zeigten sich bei ihren Vernehmungen und Befragungen unkooperativ und schweigen teilweise zu den Tatwürfen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg entscheidet am heutigen Tage, ob der 41-Jährige dem Haftrichter vorgeführt wird.

Noch im Verlauf des 14.11.21 wurden die Verletzungen des Opfers durch die Rechtsmedizin begutachtet. Die weiteren Ermittlungen dauern.

