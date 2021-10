Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale

Nastätten (ots)

Am 07.10.2021, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in Nastätten eine Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte eine kraftfahrzeugführende Person mit einem dunklen Kleinwagen beim Rangieren gegen den geparkten, weißen PKW Hyundai i30 des Geschädigten. Es entstand Sachschaden am linken Fahrzeugheck des Geschädigten. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person mit ihrem PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizeiinspektion in St. Goarshausen telefonisch unter 06771-93270 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell