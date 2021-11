Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 12.-14.11.2021 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

In der Nacht zu Samstag wurde in Radbruch in der Schäfer-Ast-Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Offensichtlich haben Unbekannte den Automaten aufgeflext und Zigaretten und Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf ca. 1500,-EUR geschätzt. Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in der Kleingartenkolonie Krähensaal geöffnet. Dieser wurde mutmaßlich aufgesprengt. Auch hier wurden sämtliche Zigaretten und das Bargeld entwendet. Die Tatzeit hierzu liegt in der Nacht zu Sonntag. Wie hoch der Gesamtschaden ist, lässt sich zurzeit nicht sagen.

Im Clamartpark wurden am Samstagmittag mehrere zum Teil jugendliche Personen kontrolliert. Erneut wurden hier Betäubungsmittel aufgefunden, nachdem die Beamten zuvor eine Drogenübergabe beobachten konnten. Zusätzlich konnte auch ein zuvor entwendetes Fahrrad aufgefunden werden. Die Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben und Strafverfahren wurden eingeleitet. Nachdem eine 80-jährige Lüneburgerin am Samstagnachmittag mit ihrem Rollator vom Einkaufen zurückkam, wurde sie am Eingang des Seniorenpflegeheimes in der Stresemannstraße von zwei jungen Männern bedrängt. Nachdem diese schließlich wieder verschwunden waren, bemerkte die Dame das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese hatte sie zuvor in einem Beutel an ihrem Rollator befestigt.

Im Stadtteil Neu Hagen kam es in der Nacht zu Sonntag zu bisher 8 bekannten Fällen von Pkw-Aufbrüchen. Im Rahmen dieser konnten zwei Jugendliche angetroffen werden, die Diebesgut aus mehreren Fahrzeugen bei sich führten. Die beiden 16-jährigen waren zuvor von Zeugen beobachtet worden. Sie hatten u.a. mit einem Nothammer mind. eine Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Weitere Fahrzeuge wurden auf bisher nicht bekannte Weise geöffnet. Betroffen waren die Diesel-, Siemens-, Bunsen- sowie die Walter-Böttcher-Straße.

Am Sonntagvormittag kam es gegen 11.20 Uhr in der Käthe-Krüger-Straße in Lüneburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Zeugen beobachteten direkt nach dem Unfall einen Fahrerwechsel. Das Fahrzeug war zuvor mit hoher Geschwindigkeit in einen Hauseingang gefahren. Nach dem Fahrerwechsel flüchtete die Fahrerin mit dem Fahrzeug. Sowohl am Hauseingang als auch am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Da das Kennzeichen abgelesen werden konnte, wurde der Pkw schnell gefunden. Die angetroffene Frau wies eine starke Kopfplatzwunde auf, die sich mit einem Schaden in der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite deckte. Erste Ermittlungen lassen vermuten, dass hier eine verbotene Fahrstunde innerhalb einer Familie gegeben wurde. Der Führerschein der späteren Fahrerin wurde sichergestellt, die mutmaßliche Unfallfahrerin hatte keinen.

Polizeikommissariat Uelzen

Einbruchdiebstahl in Kleingarten-Parzellen, Wiedemanns Koppel Fr., 12.11.2021, 17:30 Uhr - Sa., 13.11.2021, 11:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag dringt unbekannte Täterschaft gewaltsam in zwei Parzellen ein und entwendet diverse elektrische Gartengeräte. Hinweise bitte an das PK Uelzen, 0581-9300

Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung Sa., 13.11.2021, gegen14:00 Uhr Ein 20jähriger Mann aus Hamburg befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und gerät mit einem Bekannten in Bad Bevensen in Streit. Beim Versuch der Sachverhaltsklärung durch einschreitende Polizeibeamte wird der junge Mann immer aggressiver. Nach Anlegen der Stahlhandfessel und Verbringung in den Funkstreifenwagen tritt und spuckt die Person um sich. Hierdurch wird der Funkstreifenwagen beschädigt und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Person wird letztendlich in die Psychiatrische Klinik eingewiesen.

Trunkenheit im Verkehr

So., 14.11.2021, gegen 03:00 Uhr Ein 37jähriger Mann führt im nördlichen Bereich des LK Uelzens einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,98 Promille. Neben einer Untersagung der Weiterfahrt wird bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeikommissariat Lüchow

Körperverletzung

Am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr, kam es vor einem Tanzlokal in Lüchow zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde das 31-jährige männliche Opfer von einem 23-jährigen Mann unvermittelt attackiert und ins Gesicht geschlagen. Es wurde gegen den Täter ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Hausfriedensbruch und Diebstahl

Am Samstag, gegen 11:00 Uhr drängte sich ein jüngeres, "südländisch" aussehendes Pärchen in die Wohnung der 87-jährigen Bewohnerin in der Marschtorstraße in Dannenberg. Das Pärchen verwickelte die Wohnungsinhaberin und einen 80-jährigen Angehörigen in ein Gespräch. Nachdem das Pärchen die Wohnung wieder verlassen hatte, wurde das Fehlen eins Portemonnaies festgestellt. Es werden Zeugen gesucht die zur genannten Zeit im Bereich Marschtorstraße oder der Umgebung Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Personen geben können.

