Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer

Emden vom 18.12.2021

PI Leer / Emden (ots)

++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (2) ++ Verstoß Pflichtversicherung ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - Am 17.12.2021 gegen 08:45 Uhr kontrollierten Beamte des PK Emden einen Pkw in der Führbringerstraße. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wird bei dem 36-jährigen Emder eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und es wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bunde - Am 18.12.2021 gegen 01:00 Uhr kontrollierten Beamte auf der Bundesautobahn einen 19-jährigen niederländischen Staatsbürger mit seinem Pkw. Während der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Leer - Am 17.12.2021 gegen 11:00 Uhr wurde ein 50-jähriger Mann aus Leer in der Straße Logaer Weg kontrolliert. Während der Kontrolle wurde der fehlende Versicherungsschutz bei dem mitgeführten E-Scooter festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Uplengen - Am 17.12.2021 gegen 19:15 befuhr ein 21-jähriger Mann aus Uplengen mit seinem Pkw die Firreler Straße. Nach ersten Ermittlungen kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der schwer verletzte Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mithilfe der Ortsfeuerwehr konnte der Fahrzeugführer aus dem total zerstörten Auto befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Leer/Emden unter der Telefonnummer 0491/976900 in Verbindung zu setzen

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-923

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell