Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Polizei sucht Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Emden - Polizei sucht Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung

Am 16.12.2021 kam es gegen 17:20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Einmündung Emder Weg/ Alte Ziegelei. Ein 46-jähriger Mann aus Emden befuhr mit seinem Auto den Emder Weg und wollte nach links in die Straße "Alte Ziegelei" abbiegen. Hierbei setzte er keinen Blinker. Dies wurde offenbar durch einen Mann beobachtet, welcher am Fahrbahnrand stand und daraufhin wild mit den Armen gestikulierte. Der Emder hielt mit seinem Auto an, um mit dem Mann zu sprechen, woraufhin dieser den Emder anschrie und beleidigte. Anschließend zog der noch unbekannte Täter den 46-Jährigen aus dem Auto. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern, worauf der noch unbekannte Täter dem Emder mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser kam dabei zu Fall und wurde am Boden liegend noch mehrmals von dem Täter getreten, bevor dieser sich mit seinem Fahrrad in Richtung Wolthusen entfernte. Der Emder musste vor Ort von einem Rettungswagen versorgt werden und wurde im Bereich des Kopfes verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 180 cm groß, Mitte 20, kräftig gebaut, dunkel gekleidet, dunkle Kopfbedeckung, weiße Kopfhörer, unterwegs mit einem schwarzen Mountainbike. Die Polizei in Emden sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und Täter machen können und bittet um Kontaktaufnahme.

A 28 (Westerstede) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 16.12.2021 kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Westerstede West. Ein 40-jähriger Mann aus Leer befuhr mit seinem Pkw Audi die A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Zeitgleich befuhr ein 50-jähriger Mann aus Remels mit seinem Lkw die Autobahn in gleicher Richtung. Der Leeraner beabsichtigte den Lkw auf der linken Fahrspur mit seinem Pkw zu überholen und touchierte hierbei die Mittelschutzplanke. Der Mann lenkte seinen Pkw anschließend zu stark nach rechts, sodass er den Lkw im vorderen Bereich streifte und sein Auto dadurch ins Schleudern kam. Der Audi kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der 40-Jährige konnte sich eigenständig aus seinem Pkw befreien und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer geriet ebenfalls ins Schleudern, konnte sein Fahrzeug aber unter Kontrolle bringen und auf dem Seitenstreifen anhalten. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 40-Jährigen ergab, dass er stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

