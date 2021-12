Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Betrug durch falsche Bankmitarbeiter++Verkehrsunfall nach mutmaßlichem technischen Defekt++Verkehrsunfall durch Wendemanöver++

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Betrug durch falsche Bankmitarbeiter Am 12.11.2021 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Vorfall, bei welchem ein 25-jähriger Mann aus dem Oberledingerland Opfer von Betrügern wurde, die in einem Telefonat behaupteten, er habe eine unrichtige Transaktion durchgeführt. Die Täter täuschten vor, diese Transaktionen klären zu müssen und forderten von dem Geschädigten die kompletten Bankdaten, inclusive der PIN und einer TAN, welche er herausgab. Anschließend stellte der junge Mann fest, dass von seinem Konto ein vierstelliger Betrag abgebucht worden war, was er selber nicht veranlasst hatte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auf Nachfrage durch fremde Personen niemals persönliche Bankdaten herausgegeben werden dürfen. Bei Fragen rund um Geldtransaktionen und Zahlungsmodalitäten sollte immer Kontakt zum eigenen kontoführenden Geldinstitut aufgenommen werden.

Leer - Verkehrsunfall nach mutmaßlichem technischen Defekt Am 13.12.2021 kam es um 15:45 Uhr auf der Heisfelder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 81-jähriger Mann aus Moormerland befand sich hinter zwei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen und hatte die Absicht, hinter diesen anzuhalten. Aufgrund eines vermuteten technischen Defektes konnte er jedoch sein Fahrzeug nicht rechtzeitig stoppen und fuhr auf die Fahrzeuge eines 30-jährigen Moormerländers und eines 32-jährigen Mannes, ebenfalls aus Moormerland, auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Aufprall keine Personen verletzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall durch Wendemanöver Am 13.12.2021 kam es um 16:20 Uhr zu einem Unfall auf der Sägemühlenstraße, bei welchem zwei in gleiche Fahrtrichtung fahrende Pkw nach einem Wendemanöver zusammenstießen. Ein 64-jähriger Mann aus Leer befuhr die Sägemühlenstraße in Richtung Innenstadt und befand sich auf der rechten Fahrspur. Eine 34-jährige Frau aus Leer war zusammen mit ihrem Kleinkind ebenfalls auf der Sägemühlenstraße in gleiche Fahrtrichtung unterwegs, befand sich aber auf der linken Fahrspur schräg hinter dem Fahrzeug des 64-jährige Leeraners. Dieser leitete aus derzeit nicht näher bekannten Gründen ein Wendemanöver nach links ein und kollidierte mit dem Fahrzeug der 34-jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde das 4-jährige Kleinkind leicht verletzt und vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die Pkw blieben aber fahrbereit. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zum Hergang eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell