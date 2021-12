Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Brieftasche entwendet++Einbruch in Gaststätte++Staubsaugerautomaten aufgebrochen++

Emden - Brieftasche entwendet

Am 11.12.2021 wurde einer Emderin die Brieftasche aus einer mitgeführten Umhängetasche entwendet. Die Tat ereignete sich am Samstag in der Straße "Zwischen beiden Sielen" zwischen 10:15 Uhr und 11:05 Uhr. Die 64-Jährige Frau stellte den Diebstahl in einer Apotheke fest, als sie dort bezahlen wollte. In der schwarzen Brieftasche befanden sich eine dreistellige Summe Bargeld sowie diverse persönliche Karten und Dokumente. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Einbruch in Gaststätte

In dem Zeitraum vom 11.12.2021, 23:00 Uhr, bis zum 12.12.2021, 07:30 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gelangten bisher unbekannte Täter durch ein Fenster in das Gebäudeinnere und brachen hier gewaltsam zwei Spielautomaten auf. Aus diesen wurde eine noch nicht bekannte Bargeldsumme entwendet. Die Polizei hat den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Moormerland - Geringe Beute - hoher Sachschaden

Am 11.12.2021 brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Dr.-Warsing-Straße auf. Nach erster Schätzung dürften die Täter einen geringen Bargeldbetrag in einstelliger Höhe erbeutet haben. Der Sachschaden an dem Automaten wird aufgrund der rohen Gewalteinwirkung auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Moormerland bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

