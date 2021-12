Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Wohnung ++ Einbruch in Jugendtreff ++ Alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis vom Unfallort geflüchtet ++

Leer - Einbruch in Wohnung

Leer - In der Zeit von Mittwochmorgen bis Samstagmittag gelangten bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in eine Wohnung in der Deichstraße. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten mehrere originalverpackte Spielzeuge im unteren dreistelligen Gesamtwert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Ostrhauderfehn - Einbruch in Jugendtreff

Ostrhauderfehn - In der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter am Samstag gewaltsam in einen Jugendtreff an der Hauptstraße ein. Im Inneren werden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Schadenshöhe lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend beziffern. Die Polizei hat eine intensive Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis vom Unfallort geflüchtet

Emden - Am Samstagabend wurde dem Polizeikommissariat Emden gegen 23:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Fritz-Liebsch-Straße mitgeteilt. Zeugen beobachteten den Fahrer eines Pkw Mercedes, welcher mit seinem Pkw in der genannten Straße zwei geparkte Pkw erheblich beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt entfernte. Der Gesamtschaden wird hier auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt. Der Unfallverursacher, ein 31-jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden, konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Zuge der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,04 Promille erheblich alkoholisiert war. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

