Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Zwei Verletzte bei Zusammenstoß++Einbruchsversuch scheitert++Nach Brand am Behlingsee - Polizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus++Automatenaufbrecher in Thedinghausen und Blender unterwegs++

Landkreis Verden (ots)

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Achim. Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw hat am Donnerstagnachmittag zwei Verletzte gefordert. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wollten ein 87-jähriger Autofahrer und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin mit ihrem Pkw Renault in der Borsteler Hauptstraße nach links abbiegen. Dabei übersah den Rentner jedoch einen von rechts kommenden Lkw, dessen 62-jähriger Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Rentnerehepaares in einen neben der Fahrbahn verlaufenden Graben geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die beiden vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Einbruchsversuch scheitert

Oyten. Der Versuch von Unbekannten, in ein Einfamilienwohnhaus am Meyerdamm einzusteigen, ist am Donnerstag offenbar gescheitert. Eine Leiter hatten die Täter bereits an das Objekt gestellt, als sie doch noch von ihrem Vorhaben abließen. Warum sie das taten, ist noch unklar. Möglicherweise wurden sie gestört. Die Achimer Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht nach etwaigen Zeugen. Wer am Donnerstagnachmittag am Meyerdamm verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Nach Brand am Behlingsee - Polizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus Oyten. Am 1. Dezember, gegen 22.40 Uhr, hat am Behlingsee in Oyten ein leerstehendes Einfamilienwohnhaus gebrannt (wir berichteten). Eine 80-jährige Anwohnerin musste mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden ist beträchtlich und wird vorläufig auf mehrere Hundert Tausend Euro geschätzt. Heftige Orkanböen hatten den zahlreichen Freiwilligen Feuerwehrleuten aus der Umgebung die Löscharbeiten erschwert. In den Tagen nach dem Brand hatte die Achimer Polizei mit Hilfe von Spezialisten an der Brandstelle zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Nun sind sich die Ermittler sicher: Das Feuer ist vorsätzlich gelegt worden. Einen konkreten Tatverdacht gibt es in diesem Fall noch nicht. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Auch hoffen die Ermittler Zeuginnen und Zeugen zu finden, die in Zusammenhang mit dem Brand Hinweise geben können oder im Vorfeld des Brandes verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Behlingsee beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Automatenaufbrecher in Thedinghausen und Blender unterwegs Thedinghausen. Gleich zwei Automatenaufbrüche registrierte die Achimer Polizei am Mittwoch und Donnerstag in der Samtgemeinde Thedinghausen. Am Mittwoch erbeuteten Unbekannte aus einem Zigarettenautomaten in Blender den gesamten Inhalt und verursachten an dem Automaten, der in der Alten Dorfstraße aufgehängt war, zusätzlichen Schaden. Ein zweiter Automatenaufbruch ereignete sich vermutlich in der Nacht zu Donnerstag in Thedinghausen-Werder. Hier hebelten die Täter in der Achimer Landstraße einen weiteren Zigarettenautomaten auf und erbeuteten auch in diesem Fall den gesamten Inhalt sowie das darin befindliche Bargeld. Die Weihnachtsbeleuchtung eines angrenzenden Kiosk wurde beschädigt. Die Achimer Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus. Die Beamten haben umfangreiche Ermittlungen eingeleitet und suchen nach Zeugen. Wer in Zusammenhang mit den beiden Automatenaufbrüchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell