Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auf Pkw aufgefahren ++ Flüchtiger Eindringling gesucht ++ Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall ++

Landkreis Verden (ots)

Auf Pkw aufgefahren

Verden. Eine 25-jährige Fahrerin eines Hyundai übersah am Mittwochmorgen in der Bremer Straße in Fahrtrichtung A27 scheinbar einen Opel eines 40-Jährigen vor sich und fuhr auf. Der Fahrer des Opel hatte verkehrsbedingt bremsen müssen. Ein 30-jähriger Insasse des Opel verletzte sich dabei leicht und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der Sachschaden wird mit rund 3.500 Euro beziffert.

Flüchtiger Eindringling gesucht

Dörverden. Am Mittwochmittag gelangte ein unbekannter Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Wohnhaus in der Straße "Am Buerbrink". Ein 80-jähriger Bewohner störte den Unbekannten jedoch, sodass dieser die Flucht ergriff und mit einem Pkw wegfuhr. Der Eindringling soll männlich, etwa 30 Jahre alt, 180cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Er soll schwarze Haare, eine dunkle Jacke und dunkle Hose getragen haben. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Oyten. Eine 63-jährige Fahrerin eines VW übersah ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwochnachmittag einen Skoda einer 56-Jährigen, sodass es zum Verkehrsunfall kam, bei dem beide Beteiligte sich leicht verletzten. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen in umliegende Krankenhäuser.

Die 63-Jährige wollte demzufolge von der Hamburger Straße nach links in die Straße "An der Autobahn" einbiegen, als die 56-Jährige ihr aus der Oytermühle entgegenkam und bevorrechtigt war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell