Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Restaurant ++ Falscher Monteur erbeutet Bargeld ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Restaurant

Verden. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in ein Restaurant am Lugenstein ein und flüchteten unerkannt. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, gelangten sie in die Räume, stahlen jedoch nach ersten Informationen nichts. Der Sachschaden wird dennoch im dreistelligen Bereich geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Falscher Monteur erbeutet Bargeld

Osterholz-Scharmbeck. Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Dienstagvormittag als angeblicher Handwerker ausgegeben und so bei einer 74-Jährigen aus der Mozartstraße Zutritt zur Wohnung verschafft. Der falsche Handwerker sei angeblich zum Entlüften der Heizung gekommen, hat in der Zeit jedoch Bargeld aus Schlafzimmer und Küche gestohlen. Die 74-Jährige war von ihm angehalten worden, im Wohnzimmer zu warten.

Der Mann soll etwa 185cm groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Er soll eine Arbeitshose, Arbeitsschuhe, einen grauen Parker und ein dunkles Baseballcap getragen haben. Die Polizei Osterholz sucht unter 04791/3070 nun Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können oder womöglich selbst an der Haustür überrumpelt worden sind.

Die Polizei Osterholz warnt außerdem davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Wenn die Handwerker nicht selbst bestellt worden sind oder ein Termin durch Vermieter angekündigt wurde, sollte die Rufnummer der angeblichen Firma eigenständig aus dem Telefonbuch gesucht und nach der Echtheit des Auftrags gefragt werden. Im Zweifel sollte aber immer der Zutritt verwehrt und die Polizei informiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell