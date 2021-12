Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vermisstensuche in Hagen im Bremischen - Zeugenaufruf der Polizei Cuxhaven

Cuxhaven/Landkreis Osterholz (ots)

Die Polizei Cuxhaven sucht nach einer 79-Jährigen aus Hagen im Bremischen und wendet sich in dem Zuge an die Bevölkerung aus der Umgebung. Die Dame wurde nach dortigen Erkenntnissen zuletzt am Sonntag zwischen den beiden Ortschaften Hagen und Bramstedt gesehen.

Hinweise nimmt die Polizei Schiffdorf unter 04706/9480 entgegen.

Die originale Pressemitteilung der Polizei Cuxhaven mit einem Lichtbild ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5092777

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell