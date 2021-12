Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Teile von Porsche abgebaut ++ Motorrad gestohlen - Wer hat Sonntagabend etwas bemerkt? ++ Gartenstühle gestohlen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Teile von Porsche abgebaut

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter bauten zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmorgen von einem Porsche ersten Informationen zufolge Räder, Bremsanlage und Scheinwerfer ab. Der Pkw war auf einem Gelände in der Straße "Schützenplatz" in einer offenen Garage abgestellt. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach bisherigen Erkenntnissen auf rund 4.000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Motorrad gestohlen - Wer hat Sonntagabend etwas bemerkt?

Lilienthal. Am Sonntag zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr stahlen unbekannte Täter ein Motorrad aus einem Unterstand in der Bergstraße. Die Diebe holten das mit einem Lenkradschloss gesicherte Fahrzeug von einem Privatgelände und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Polizei Osterholz bittet unter 04791/3070 insbesondere um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und andere auffällige Beobachtungen in der Umgebung.

Gartenstühle gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen vergangenem Montag, 29.11.2021, und Sonntagvormittag mehrere Stühle aus dem Garten eines Privatgrundstückes in der Hardlage. Die Täter gelangten den ersten Erkenntnissen zufolge nicht in das Wohnhaus ein, verschafften sich jedoch Zugang durch ein Tor Zutritt zum Garten. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder auffällige Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

