Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruchsversuch schlägt fehl ++ Pkw gerät ins Schleudern ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruchsversuch schlägt fehl

Langwedel. Unbekannte Täter hebelten ersten Informationen zufolge zwischen Sonntag, 28.11.2021, und vergangenem Sonntag, 05.12.2021, erfolglos an einer Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Windmühlenstraße. Aus bislang unbekannter Ursache ließen die Täter von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamt/-innen in Verden.

Pkw gerät ins Schleudern

Thedinghausen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes verunfallte aus bislang unbekannter Ursache am frühen Sonntagmorgen um kurz vor 04:00 Uhr in der Achimer Landstraße. Der 20-Jährige war bei Schneefall in Richtung Achim unterwegs, kam mit dem Pkw ins Schleudern und prallte schließlich gegen eine Steinwand eines angrenzenden Grundstückes. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Mercedes konnte nur noch abgeschleppt werden. Verletzt hatte sich ersten Informationen zufolge glücklicherweise niemand.

