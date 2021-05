Polizei Dortmund

POL-DO: 25.05.2021

19:30 Uhr Dortmund Rücknahme der Vermisstenfahndung - 66-Jähriger wieder da

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 554

Der gestern als vermisst gemeldete 66-jährige Dortmunder ist wieder da. Wie unter der Lfd.Nr.: 0549 berichtet, hatte er sein Wohnheim in der Nordstraße in den Morgenstunden in unbekannte Richtung verlassen.

Sein Aufenthaltsort konnte nunmehr am heutigen Tage ermittelt werden. Er befindet sich seitdem in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei Dortmund bedankt sich für Ihre Mithilfe!

