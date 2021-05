Polizei Dortmund

POL-DO: Sexuelle Belästigung und Diebstahl - Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0551

Am Samstag kam es in Dortmund-Hörde zu einer sexuellen Belästigung und einem Diebstahl. Die Polizei konnte aufgrund der Täterbeschreibung und Ortung des Diebesguts zwei Tatverdächtige ermitteln.

Nach ersten Ermittlungen befand sich eine 18-jährige Dortmunderin am Freitagabend (21.5.2021)gegen 21 Uhr zusammen mit einer Freundin im Bereich des Stadtparks in Hörde. Eine Gruppe Jugendlicher kam hinzu. Mehrere männliche Personen aus der Gruppe berührten die 18-Jährige unsittlich. Sie wehrte sich und verließ mit ihrer Freundin den Ort in Richtung Hörde Bahnhof.

Dort, auf einer Treppe sitzend, kam es zu weiteren sexuellen Übergriffen von zwei männlichen Personen aus der Gruppe. Dabei hielt einer der Täter die junge Frau fest. Nachdem sie sich befreien konnte, flüchtete sie über die Straße. Dort bemerkte sie das Fehlen ihre Bluetooth-Kopfhörer, die augenscheinlich von den Tätern entwendet wurden.

Per Handy konnte die 18-Jährige ihre Kopfhörer orten. Die alarmierte Polizei konnte dadurch kurze Zeit später eine Personengruppe in der Schildstraße feststellen. In der Gruppe befand sich auch einer der Haupttäter. Es handelt sich um einen 15-jährigen in Dortmund wohnenden Jugendlichen. Bei ihm fanden die Polizisten die entwendeten Kopfhörer. Weitere Ermittlungen führten zu einem 14-jährigen Tatverdächtigen. Er wurde zu Hause angetroffen.

Beide Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell