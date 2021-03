Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Disselhook

Dreiste Diebe bedrängen Seniorin im Fahrstuhl und klauen ihre Geldbörse - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein dreistes Täterpärchen bedrängte am Mittwochmittag (09.03.2021) gegen 13.05 Uhr eine 84-jährige Seniorin im Fahrstuhl ihres Wohnhauses, einer Wohnanlage auf dem Disselhook in Lüdinghausen und entwendete ihre Geldbörse.

Die Seniorin aus Lüdinghausen kam gerade vom Einkaufen und wollte mit dem Fahrstuhl in ihre Wohnetage fahren, als eine männliche Person im letzten Augenblick den Fuß in die Türe stellte. Er hielt ihr einen Zettel vor und fragte in gebrochenem Deutsch nach dem Krankenhaus. Seine weibliche Begleitung trat in dieser Zeit in den Fahrstuhl zu der Lüdinghauserin und drängte sie in Richtung Wand.

Die Seniorin geriet in Angst und bat die beiden Personen, den Fahrstuhl zu verlassen, da sie aufgrund der Pandemie allein fahren wolle. Dem kamen die Täter nach und verschwanden in Richtung der B58.

Sofort bemerkte die Lüdinghauserin, dass ihre zuvor verschlossene Handtasche offen stand und ihre Geldbörse fehlte. Sie nahm noch die Verfolgung in Richtung der ansässigen Zahnarztpraxis auf, verlor die Täter dann aber aus den Augen.

Zurück zu Hause alarmierte sie sofort die Polizei.

Nach Angaben der 84-Jährigen handelt es sich bei den Tätern um ein "Pärchen". Sie seien zwischen 21 und 25 Jahren alt gewesen und sprachen gebrochenes Deutsch.

Beide seien mittelgroß, zwischen 165-170cm.

Die Frau habe lange schwarze Haare gehabt und eine helle Jacke getragen.

Der Mann habe ebenfalls kurze schwarze Haare gehabt und eine dunkle Jacke getragen.

Weitere Angaben konnte sie nicht machen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen!

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell