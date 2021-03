Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/Weißer Audi Q5 beschädigt

Coesfeld (ots)

Der Fahrer eines weißen Audi Q5 war am Dienstag (09.03.21) zwischen 12.40 Uhr und 12.45 Uhr im Marktkauf Lüdinghausen einkaufen. In dem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Autofahrer das Fahrzeug an der Front. Der Verursacher fuhr weg und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

