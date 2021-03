Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Freiherr-von-Twickel-Straße

Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am 09.03.2021, kam es gegen 15:30 Uhr in Havixbeck auf der Freiherr-von-Twickel-Straße in Höhe Lasbeck zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Zu dem Unfall kam es, als ein 20jähriger Autofahrer aus Münster aus noch ungeklärter Urache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer 40jährigen Autofahrerin aus Nottuln frontal zusammen. Neben den zwei Fahrzeugführern verletzten sich noch weitere drei Fahrzeuginsassen. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Einsatz wurde ein Rettungshubschrauber eingetzt. Beide Autos erlitten bei dem Zusammenstoß einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Freiherr-von-Twickel-Straße in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt.

