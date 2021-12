Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Erhebliche Verzögerung auf der A27 am Donnerstag

Achim (ots)

Wegen eines Unfalles musste die A27 zwischen dem Bremer Kreuz und Achim Nord am Donnerstagnachmittag voll gesperrt werden. Gegen kurz nach 17:00 Uhr kam eine 55-jährige Fahrerin eines VW mit Anhänger aus bislang unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Walsrode ins Schleudern, wodurch der Anhänger nach bisherigem Kenntnisstand vom VW abriss. Während der Anhänger auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen kam, blieb der VW auf dem Beschleunigungsstreifen stehen, nachdem er in die Außenschutzplanke geprallt war. Verletzt hatte sich ersten Informationen zufolge niemand. Das Gespann konnte nur noch abgeschleppt werden, der Sachschaden ist indes nicht genau bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr streute vor Ort unter anderem ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Durch die andauernden Arbeiten an der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

