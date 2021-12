Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Scheibe eines Toyota eingeschlagen ++ Feuer von Verursacher gelöscht ++ Nach Alkoholeinfluss am Steuer Führerschein einbehalten ++

Landkreis Osterholz (ots)

Scheibe eines Toyota eingeschlagen

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Donnerstagmittag und Donnerstagabend einen Toyota, der in der Straße "Auf dem Kamp" abgestellt war. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Täter die Heckscheibe des Toyota mit einem Stein eingeworfen haben. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz auf verdächtige Umstände gebeten.

Feuer von Verursacher gelöscht

Ritterhude. Beim Verbrennen von Gartenabfällen kam es am Donnerstagmittag "Am Großen Geeren" zu einer starken Rauchentwicklung, sodass die Freiwillige Feuerwehr Ritterhude anrückte. Ein 58-jähriger Verursacher löschte das Feuer ab. Der Brand hatte glücklicherweise nicht auf umliegende Gebäude übergegriffen. Auf den Mann kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unerlaubten Verbrennens der Abfälle zu.

Nach Alkoholeinfluss am Steuer Führerschein einbehalten

Lilienthal. Am späten Donnerstagabend verunfallte eine 45-jährige Fahrerin eines Volvo vermutlich aufgrund von Alkoholeinflusses in der Falkenberger Landstraße. Die Frau war ersten Informationen zufolge in Fahrtrichtung Bremen Borgfeld von der Fahrbahn abgekommen und auf der für eine Straßenbahn vorgesehenen Spur weitergefahren. Sie kollidierte kurz darauf mit einem Pfeiler einer Oberleitung und verursachte einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem Vorfall.

Die Polizei Osterholz stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest mit mehr als 1 Promille Alkohol in der Atemluft, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, die noch untersucht wird. Der 45-Jährigen wurde außerdem der Führerschein abgenommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

