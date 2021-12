Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Katalysator gestohlen ++ Einfamilienhaus in Brand ++ Scheibe an Pkw eingeschlagen ++ Parkplatzrempler geflüchtet ++ Fußgängerin angefahren ++

Landkreis Verden (ots)

Katalysator gestohlen

Verden. Am Dienstag zwischen kurz vor 08:00 Uhr am Morgen und dem Nachmittag stahlen unbekannte Täter einen Katalysator eines VW, der auf einem Schulparkplatz der Neuen Schulstraße abgestellt war. Anschließend flüchteten die Diebe mit der Beute. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamt/-innen in Verden gebeten.

Einfamilienhaus in Brand

Oyten/Meyerdamm. Am späten Mittwochabend geriet ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Behlingsee" aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Wohnhaus ist nach erster Einschätzung nicht mehr bewohnbar, ein Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oyten, Bassen, Embsen, Achim und Kreisfeuerwehr Verden waren vor Ort im Löscheinsatz. Ein Übergriff des Feuers auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Anwohner/-innen und Verkehrsteilnehmende wurden aufgrund einer starken Rauchentwicklung gewarnt. Rettungskräfte mussten eine 80-jährige Anwohnerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. Sowohl die Stadtwerke Achim als auch das Ordnungsamt Oyten war vor Ort im Einsatz.

Die Polizeikommissariat Achim hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können oder im Vorfeld des Feuers etwas Auffälliges bemerkt haben, werden unter 04202/9960 um Kontaktaufnahme mit der Polizei Achim gebeten.

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Verden. Unbekannte Täter schlugen zwischen Mittwoch und Donnerstag eine Heckscheibe eines VW ein, der im Brunnenweg in einer Parkbucht am Straßenrand abgestellt war. Scheinbar ohne etwas zu stehlen, flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden nun unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Parkplatzrempler geflüchtet

Achim. Am Mittwochmittag prallte ein/-e bislang unbekannte/-r Fahrer/-in eines Pkw auf einem Schulparkplatz in der Bergstraße gegen einen silbernen Audi A4. Anschließend flüchtete der/die unbekannte Verursacher/-in vom Unfallort, ohne die Personalien anzugeben. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Zum Zeitpunkt des Unfalles zwischen 13:20 Uhr und kurz nach halb zwei am Mittag herrschte reger Betrieb auf dem Parkplatz, sodass die Polizei Achim mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise bittet oder den/die Verursacher/-in bittet, sich selbst zu melden.

Fußgängerin angefahren

Dörverden. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW übersah scheinbar eine 32-jährige Fußgängerin am Mittwochmittag im Schulweg und kollidierte mit ihr. Die Frau stürzte und zog sich ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde von Rettungskräften zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden ist ersten Informationen nach nicht entstanden.

