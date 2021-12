Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Langwierige Bergungsarbeiten nach Unfall sorgen für Verkehrsbehinderungen ++ Sachbeschädigung an mehreren Pkw ++ Einbrecher überrascht ++ Zigaretten und Bargeld gestohlen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Langwierige Bergungsarbeiten nach Unfall sorgen für Verkehrsbehinderungen

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Mittwochmorgen verunfallte ein 53-Jähriger mit einem LKW in der Garlstedter Straße, bei dem der Mann sich glücklicherweise nicht verletzte. Der Mann kam aus Fahrtrichtung Hülseberg nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der LKW zur Seite kippte und die Ladung verlor. Die Fahrbahn musste über mehrere Stunden halbseitig gesperrt werden, um die umfangreichen Bergungsarbeiten durchzuführen. Der genaue Unfallhergang ist indes noch unklar. Dem 53-Jährigen soll ein andere LKW entgegengekommen und auf die gegenfahrbahngekommen sein, sodass der 53-Jährige ausweichen musste. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise zum Unfallhergang.

Polizei sucht Zeugen: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Osterholz-Scharmbeck. In insgesamt acht Fällen beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag Pkw und verursachten so einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und geht nach ersten Informationen von einem Zusammenhang der meisten Taten aus. Die Täter hatten sich in einer Tiefgarage, auf Anwohnerparkplätzen oder am Straßenrand an den unterschiedlichen Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Sie beschädigten Seitenspiegel, eine Motorhaube oder die Reifen der Pkw, die in den Straßen "In dem Bossel", der Drosselstraße oder dem Schubertring abgestellt waren. Die Polizei Osterholz bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung und Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung.

Einbrecher überrascht, Tatverdächtiger flüchtet

Ritterhude. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden nach einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im Schaftrift unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten. Am Dienstagnachmittag hatte mindestens ein unbekannter Täter versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Die Bewohnerinnen hatten einen Mann mit dunkler Kleidung und Kapuze noch auf dem Grundstück gesehen. Der Verdächtige flüchtete jedoch unerkannt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Zigaretten und Bargeld gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter sprengten ersten Erkenntnissen zufolge einen Zigarettenautomaten in der Nacht zu Dienstag im Moorweg auf und stahlen Bargeld und Zigaretten. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Der Sachschaden wird mit rund 5.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell