Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Einbruch Zeugen gesucht ++ Einbruch in Floristikgeschäft ++ Büro von Einbrechern durchsucht ++

Landkreis Verden (ots)

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Kirchlinteln/Bendingbostel. Die Polizei Verden sucht Zeugen nach einem Einbruch in einen Jugendraum in der Bendingbosteler Dorfstraße, der nach ersten Informationen zwischen Freitag und Dienstag begangen worden sein könnte. Nach diversen Hebelversuchen schlugen die Täter ein Fenster der Haustür ein, um in die Räumlichkeit zu gelangen. Der Innenraum wurde dem Anschein nach durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, wird geprüft. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung an die Polizei Verden gebeten.

Einbruch in Floristikgeschäft

Kirchlinteln. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Floristikgeschäft in der Straße Lindhoop ein und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nachdem sie gewaltsam über ein Gewächshaus in die Räume gelangten, stahlen sie unter anderem Bargeld und flüchteten unerkannt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen inj der Umgebung.

Büro von Einbrechern durchsucht

Verden. Unbekannte Täter stiegen zwischen Montag und Dienstag durch ein Fenster in ein Büro in der Lindhooper Straße ein und durchwühlten den Raum nach Beute. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden nun unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell