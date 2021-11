Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Altpapiercontainer in Brand ++ Einfamilienhaus in Brand - Ermittlungen zur Ursache dauern an ++

Landkreis Osterholz (ots)

Altpapiercontainer in Brand

Osterholz-Scharmbeck. Ein Altpapiercontainer auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes "Am Pumpelberg" geriet am frühen Montagmorgen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Osterholz löschte den Brand ab. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen der Polizei Osterholz dauern derzeit noch an. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Einfamilienhaus in Brand - Ermittlungen zur Ursache dauern an

Schwanewede. Ein Einfamilienhaus im Waldweg geriet aus bislang unbekannter Ursache am Sonntagnachmittag in Brand. Über 100 Einsatzkräfte der Polizei, den Freiwilligen Feuerwehren aus Schwanewede, Brunnendorf, Eggersdorf, Hinnebeck, Meyenburg. Neuenkirchen und der Rettungskräfte waren im Einsatz. Umfangreiche Löscharbeiten waren notwendig, um den Brand zu löschen, der ersten Ermittlungen zufolge im oberen Bereich des Wohnhauses ausgebrochen sein dürfte. Eine 20-jährige Bewohnerin zog sich nach ersten Informationen leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch das Feuer kam es zeitweise zu starker Rauchentwicklung. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Dennoch ist das Wohnhaus nach Löschen des Feuers nicht mehr bewohnbar und der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Osterholz hat noch am Sonntag die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell