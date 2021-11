Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zigarettenautomat aufgesprengt; Diebe reißen sich los und flüchten; Betrüger erlangen Geld; Unfallflucht - Zeugen gesucht

LK Osterholz (ots)

Zigarettenautomat aufgesprengt

Osterholz-Scharmbeck. Ein Zigarettenautomat in der Myhler Straße wurde in der Nacht zu Freitag von bislang Unbekannten aufgebrochen. Der oder die Täter sprengten den Automaten dazu auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Die Tat wurde gegen 1:30 Uhr von einem Zeugen gemeldet, der die Beschädigungen an dem Automaten im Vorbeifahren bemerkt hatte. Die Polizei aus Osterholz-Scharmbeck bittet mögliche Zeugen der Tat oder verdächtiger Umstände in diesem Zusammenhang, sich unter 04791-3070 zu melden.

Diebe reißen sich los und flüchten

Worpswede. In einem Discounter in der Findorffstraße versuchten am Donnerstag mehrere Männer Tabakwaren zu entwenden. Gegen 19 Uhr lenkte zunächst ein Täter das Kassenpersonal ab. Trotzdem wurde der Diebstahlsversuch bemerkt und eine Angestellte versuchte noch einen der Männer aufzuhalten. Allerdings gelang diesem Täter die Flucht mit einem Auto mit ausländischem Kennzeichen. Die anderen drei vermutlich dazugehörigen Tatbeteiligten liefen zu Fuß vom Tatort weg. Die Täter waren dunkel gekleidet. Diebesgut konnte nur in geringem Umfang erlangt werden. Hinweise von Zeugen der Tat nimmt die Polizei Worpswede unter 04792- 956790 entgegen.

Betrüger erlangen Geld

Lilienthal. Ein 75-Jähriger aus Lilienthal wurde Opfer eines Telefonbetruges. Er war Montag am Telefon von einem Betrüger, der sich als Bankmitarbeiter ausgegeben hatte, ausgefragt worden. In der Folge gelang es den Tätern einen fünfstelligen Geldbetrag zu erlangen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang dringend darauf hin, dass weder die Polizei noch Bankangestellte telefonisch nach persönlichen Bankdaten fragen oder diese erfassen. Sollte man einen solchen Anruf bekommen, handelt es sich immer um einen Betrugsversuch. Beenden Sie das Gespräch umgehend und setzen Sie sich mit Ihrer zuständigen Polizeidienststelle oder Bankfiliale in Verbindung.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hambergen. Der Verursacher eines Unfalls auf der B74 fuhr am Montagmorgen einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 9:30 Uhr war ein 45-Jähriger LKW-Fahrer mit einem roten Tanklastzug auf der Bundesstraße aus Kuhstedt kommend in Richtung Vollersode unterwegs. Plötzlich kam ihm ein grauer Ford Transit auf Teilen seiner Fahrbahn entgegen und die beiden Fahrzeuge berührten sich. Dabei muss der Ford Transit auf der Fahrerseite erheblich beschädigt worden sein. Allerdings setzte der Fahrer seine Fahrt einfach fort. Der Schaden an dem LKW wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet den Unfallverursacher oder Zeugen, die Hinweise zu ihm oder dem Ford Transit geben können, sich unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell