POL-VER: Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen; Werkzeuge von Baustellen entwendet; Autos im Stadtgebiet aufgebrochen; Kind bei Unfall leicht verletzt

Hochwertiges E-Mountainbike gestohlen

Achim. Auf dem Parkplatz eines Discounters im Fritz-Lieken-Eck wurde am Donnerstagnachmittag ein E-Bike gestohlen, obwohl es mit einem Schloss gesichert war. Der Besitzer hatte das schwarze E-Mountainbike der Marke Bulls gegen 16:50 Uhr vor dem Geschäft abgestellt. Als er zwanzig Minuten später wiederkam, war das Fahrrad, das einen Wert von mehreren tausend Euro hat, verschwunden. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter 04202-9960 zu melden.

Werkzeuge von Baustellen entwendet

Verden. Von zwei Baustellen im Stadtgebiet Verden wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag diverse Werkzeuge entwendet. Sowohl beim Tatort an der Krankenhaus Baustelle, als auch am Allerquartier wurden dazu von den Tätern die Baucontainer aufgebrochen. Der oder die Täter werden zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt haben müssen. Personen, die etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, teilen dies bitte der Polizei in Verden unter 04231-8060 mit. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Autos im Stadtgebiet aufgebrochen

Achim. Gleich zwei Autos wurden im Achimer Stadtgebiet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Ein an der Obernstraße geparkter Mercedes Sprinter wurde ebenso angegangen wie ein auf dem Schulparkplatz in der Bergstraße geparkter Ford. In beiden Fällen wurden die Seitenscheiben von dem oder den Täter(n) zerstört. Aus dem Ford wurde eine Handtasche und aus dem Transporter ein Smartphone und andere persönliche Gegenstände gestohlen. Weil Gelegenheit leider manchmal Diebe macht, weist die Polizei in diesem Zusammenhang daraufhin, dass in geparkten Autos keine Wertgegenstände aufbewahrt werden sollten.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Achim. Ein 8-jähriges Mädchen wurde am Donnerstagmittag bei dem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Sie war gegen 13 Uhr auf dem Bürgersteig an der Uesener Feldstraße unterwegs, als zeitgleich ein Auto aus einer Grundstückseinfahrt kam. Die 25-Jährige Autofahrerin hatte ihren Wagen zurückgesetzt, um auf die Straße zu fahren. Dabei übersah sie das Kind.

