POL-VER: +++ Warnwesten an Erstklässler verteilt - erneut gemeinsame Aktion von Landkreis und Polizei +++

LK Verden (ots)

+++ Warnwesten an Erstklässler verteilt - erneut gemeinsame Aktion von Landkreis und Polizei +++ Bereits zum zweiten Mal verteilten Landkreis und Polizei dieses Jahr an alle Schulanfänger*innen im Landkreis Verden Warnwesten. Der Weg zur Schule oder der Bushaltestelle sollte aus verschiedenen Gründen am besten zu Fuß zurückgelegt werden. Frische Luft, Bewegung, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen seien dafür exemplarisch genannt. Kinder sind für andere Verkehrsteilnehmer aufgrund ihrer Körpergröße noch nicht so gut wahrzunehmen wie Erwachsene und haben zudem in vielen Bereichen ein viel mehr impulsgesteuertes Verhalten als die Großen. Deswegen ist Ihnen gegenüber eine besondere Rücksichtnahme erforderlich. Um die kleinen Menschen im Straßenverkehr noch besser sichtbar zu machen, kann eine Warnweste neben heller Kleidung und Reflektoren am Ranzen sehr hilfreich sein. Der Landkreis Verden finanziert die Beschaffung der Westen, das Präventionsteam der Polizei verteilte sie dann in den letzten Wochen an die Kinder. Arbeitsteilung die sich lohnt, da sind sich die beiden Behörden einig und werden die Aktion auch in den nächsten Jahren fortführen.

