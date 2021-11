POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 28.11.2021

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Weihnachtsthron gerettet

Verden. In der vergangenen Dienstagnacht wurde auf dem Gelände des Verdener Weihnachstmarktes ein "Weihnachtsthron" entwendet. Am frühen Samstagabend meldete sich eine Dame auf der Verdener Polizeiwache. Sie sei mit ihrem Kanu auf der Aller unterwegs gewesen und habe im Bereich der Nordbrücke einen größeren Gegenstand in der Aller treiben sehen. Beamte der Verdener Polizei konnten in der Aller den Weihnachtsthron feststellen. Der massive Sessel konnte letztendlich aus dem Wasser geborgen und zur Dienststelle transportiert werden. Dem Besitzer des Throns wurde die freudige Mitteilung bereits übermittelt. (Foto im Anhang)

Panne deckt Straftat auf

Ottersberg. Am Samstag, gegen 10:30 Uhr, stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel anlässlich einer Hilfeleistung auf der Autobahn einen 27jährigen aus Großenkneten fest. Dieser war einer Bekannten zur Hilfe geeilt, die mit ihrem Pkw liegen geblieben war. Bei der Kontrolle wies sich der 27jährige mit einer Fahrerlaubnis aus Groß Britannien aus, hatte seinen Wohnsitz aber bereits seit Jahren in Deutschland begründet. Nach dem Austritt Groß Britanniens aus der EU, hätte der 27jährige seine Fahrerlaubnis in eine deutsche EU-Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Dies hatte der 27jährige versäumt, so dass er nun nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten leiteten daher ein Strafverfahren gegen den Mann aus Großenkneten ein. Die Fahrt musste dann die Bekannte fortsetzen.

Unfallflucht auf A 27

Achim. In der Nacht zu Sonntag stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel eine Unfallstelle auf der A27, Abfahrt Achim/Nord, Fahrtrichtung Hannover, fest. Dort war, der Spurenlage nach zu Folge, ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, im Verlauf der Ausfahrt, nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Grünstreifen überfuhr der Unbekannte einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten stellten mehrere Fahrzeugteile sicher und leiteten ein Verfahren wegen Unfallflucht gegen den unbekannten Fahrzeugführer ein. Der Schaden wird auf rund 1000,-EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Achim. Am Sonntagmorgen gegen 08:40 Uhr, kam es auf der A27, Fahrtrichtung Cuxhaven, zwischen den AS Langwedel und Achim/Ost zu einem Verkehrsunfall, der eine mehrstündige Vollsperrung der Autobahn zur Folge hatte. Ein 32jähriger Fahrer eines BMW aus Gründau befuhr den linken Fahrstreifen und kam nach dem Überholen eines Sattelzuges auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte zweimal massiv in die Außenschutzplanke, drehte sich mehrfach, prallte in die Mittelschutzplanke (Betongleitwand) und wurde von dort wieder zurück bis auf den Standstreifen gelenkt. Durch den Aufprall wurde die Autobahn über alle Fahrspuren großflächig mit Trümmerteilen und Betriebsstoffen verunreinigt, so dass diese voll gesperrt werden musste. Der 32jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei übernahm die Vollsperrung der Autobahn, eine Spezialfirma musste die Fahrbahn reinigen. Der hinter der Unfallstelle aufgestaute Verkehr wurde zur AS Langwedel zurückgeführt. Der Schaden wird auf rund 20.000,-EUR geschätzt. Bei dem Verursacher wurde eine Blutprobe genommen, um eine mögliche Beeinflussung nachzuweisen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (Fotos im Anhang)

Schwerer Verkehrsunfall in Riede

Thedingahausen/Riede. Am Samstagabend kam es in Riede auf der Bremer Straße zwischen den Straßen Rathswiehe und Querdamm auf gerader Strecke zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger männlicher Pkw-Fahrer aus Weyhe, der die Landesstraße 331 in Fahrtrichtung Dreye befuhr, kam mit seinem Pkw Daimler-Benz C-Klasse auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw Renault Clio einer 20-jährigen Fahrzeugführerin aus Emtinghausen, die die Landestraße in Fahrtrichtung Riede befuhr. Ebenfalls im Pkw Renault befand sich eine 21-jährige Beifahrerin aus Riede. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß in den Seitenraum der Bremer Straße geschleudert. Der 26-jährige Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Pkw Renault wurde aufgrund des Zusammenpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Durch den Verkehrsunfall erlitt sie schwerste Verletzungen. Die Beifahrerin des Pkw Renault wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide Personen mussten ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher augenscheinlich erheblich unter Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde im Krankenhaus durch Kräfte der Polizei Bremen eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des 26-Jährigen sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden durch das Unfallgeschehen total zerstört. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 50.000,- Euro. Die Fahrzeuge wurden jeweils durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Da die Fahrbahn im Unfallbereich massiv durch Öle sowie Schmierstoffe verunreinigt war, musste eine Reinigung durch eine Fachfirma erfolgen. Die Landesstraße 331 (Bremer Straße) war aufgrund des Unfallgeschehens und der folgenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten von 22:40 bis 07:30 Uhr voll gesperrt. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960. (Fotos im Anhang)

Ladendiebstahl in Ottersberg

Ottersberg/Posthausen. Am Samstagnachmittag kam es in Ottersberg / Ortsteil Posthausen in einem Einkaufszentrum zu einem Ladendiebstahl. Drei weibliche Beschuldigte im Alter von 66, 61 und 34 Jahren aus den Bereichen Hamburg bzw. Gnarrenburg hielten sich über mehrere Stunden im tatbetroffenen Einkaufszentrum auf. Im Verlauf des Aufenthaltes wurden eine Vielzahl von Bekleidungsstücken in dem mitgeführten Einkaufswagen der Beschuldigten deponiert. Schließlich verließen die Täterinnen die Verkaufsräume, ohne die Waren zu bezahlen. Im Außenbereich wurden die Personen durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angesprochen. Durch die vor Ort eingesetzten Beamten konnte entwendete Bekleidung im Wert von ca. 1.500,- Euro festgestellt werden.

Landkreis Osterholz

Bodenverunreinigung durch Öl

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagnachmittag meldet ein Anwohner, dass er eine größere Menge Öl auf der Fahrbahn im Hunoldsweg in Osterholz-Scharmbeck festgestellt habe. Vor Ort kann durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass sich tatsächlich auf einer Gesamtfläche von ca. 10 Quadratmeter erhebliche Mengen Öl befinden. Durch die Freiwillige Feuerwehr wird die Flüssigkeit zunächst gebunden. Im Nachgang wird es notwendig sein, die kontaminierte Erde abzutragen. Ein Verursacher steht bislang nicht fest. Es wird ein Strafverfahren wegen Bodenverunreinigung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter der Telefonnummer 04791/307-0 in Verbindung zu setzen.

