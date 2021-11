POL-VER: Zeugen nach Einbruch auf Firmengelände gesucht ++ Pkw-Aufbruch missglückt ++ Zwei Personen nach Unfall leichtverletzt ++ Ablenkung im Blick ++ Fahrradkontrolle ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Zeugen nach Einbruch auf Firmengelände gesucht ++ Pkw-Aufbruch missglückt ++ Zwei Personen nach Unfall leichtverletzt ++ Ablenkung im Blick ++ Fahrradkontrolle ++

Zeugen nach Einbruch auf Firmengelände gesucht

Verden. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in eine Fertigungshalle einer Firma in der Waller Heerstraße ein. Aus der Firma stehlen sie diverses Werkzeug, das sie aus aufgebrochenen Schränken nahmen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Pkw-Aufbruch missglückt - Sachschaden dennoch dreistellig

Achim. Zwischen Samstagmittag und Montagmittag hebelten unbekannte Täter an einer Tür eines VW, der auf einem Parkplatz in der Verdener Straße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter ohne Erfolg vom Tatort, ließen jedoch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro zurück. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände gebeten.

Zwei Personen nach Unfall leichtverletzt

Dörverden. Am Montagmittag verletzten sich bei einem Unfall in der Diensthoper Straße ersten Informationen zufolge zwei Personen leicht und mussten von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 37-jährige Fahrerin eines Mercedes war in der Diensthoper Straße unterwegs und hatte an einer Kreuzung scheinbar eine 56-Jährige in einem Seat übersehen, die von rechts aus der Bahnhofstraße kam und bevorrechtigt war. Die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander, wodurch der Mercedes in einen Vorgarten eines angrenzenden Grundstückes geschleudert wurde. Beide Fahrzeuge konnten nur noch abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert.

Fahrradkontrolle am Achimer Schulzentrum

Achim. Wer im Dunkeln mit dem Fahrrad ohne Licht und helle Kleidung unterwegs ist, gefährdet vor allem sich selbst. Kurz vor Schulbeginn kontrollierten sieben Polizeibeamt/-innen gemeinsam mit Lehrer/-innen und Elternvertreter/-innen am Dienstagmorgen rund 400 Fahrräder im Bereich des Schulzentrums Achim auf Verkehrstauglichkeit. Dabei wurden insgesamt rund 30 Verstöße festgestellt, die Schüler ab 14 Jahren mussten für ihr Fehlverhalten ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro entrichten.

Zudem müssen die Fahrräder später noch einmal im ordnungsgemäßen Zustand vorgeführt werden. Erfreulicherweise konnte jedoch eine hohe Anzahl an verkehrssicheren Rädern festgestellt werden.

Ablenkung im Blick

Verden. Am Montag- und Dienstagvormittag führte die Polizei Verden im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf Ablenkung im Straßenverkehr durch. In 21 Fällen zogen die Beamt/-innen Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr, um mit den Fahrzeugführer/-innen Gespräche zu führen und für die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr zu sensibilisieren. In diesen Fällen bestand der Verdacht, dass die betroffenen Fahrer/-innen am Steuer ein Handy bedient hatten. Hauptsächlich sprachen die Beamt/-innen mit Fahrer/-innen von Pkw. Kontrolliert wurden aber auch Fahrer/-innen von LKW und Fahrrädern. Andere Verstöße stellte die Polizei ebenso fest und ahndete diese. In einem Fall wurde eine rotzeigende Ampel überfahren, einmal eine Überladung festgestellt oder jemand saß ohne Führerschein am Steuer. In diesen Fällen kommt auf diese Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, sodass ihnen nun ein Bußgeld droht. Im Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eine Strafanzeige gefertigt.

