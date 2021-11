Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Diebstahl von Bargeld - Polizei bittet um Hinweise ++ Außenbordmotor gestohlen ++ Vermisste Frau wohlauf ++

Landkreis Verden (ots)

Nach Diebstahl von Bargeld - Polizei bittet um Hinweise

Achim. Die Polizei Achim sucht Zeugen nachdem unbekannte Täter Bargeld aus einem Wohnhaus eines 88-Jährigen in der Anne-Frank-Straße gestohlen haben. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Täter am Sonntagvormittag durch eine offene Terrassentür in das Haus gelangt sein, das sie nach Bargeld durchsuchten. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Mögliche Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Außenbordmotor gestohlen

Riede. Bislang unbekannter Täter stahlen ersten Informationen zufolge zwischen Sonntag, 14.11.2021, und vergangenem Sonntag einen Außenbordmotor von einem Campingplatz in der Straße "Bollerholz". Nachdem die Diebe ein Schloss aufbrachen, nahmen sie die Beute im Wert mehrerer tausend Euro an sich und flüchteten unerkannt. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Vermisste Frau wohlauf

Oyten. Am Sonntagnachmittag suchten Polizeikräfte der Polizei Achim mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Oyten nach einer 88-jährigen Vermissten die Ortschaft Oyten ab. Die vermisste Dame wurde am frühen Abend wohlbehalten von einer Passantin in Oyten angetroffen.

