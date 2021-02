Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210207 - 0144 Frankfurt-Innenstadt: Jugendlicher bestiehlt 64-jährigen Fahrradfahrer - Festnahme

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Mittag (06.02.2021) hat ein 17-Jähriger einem 64-jährigen Fahrradfahrer die Tasche entwendet. Für den jungen Dieb klickten kurz darauf die Handschellen.

Gegen 13.20 Uhr fuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad über die Konstablerwache in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Plötzlich rannte ihm ein junger Mann hinterher. Als der Fahrradfahrer an der Hauptstraße verkehrsbedingt sein Tempo verringerte, ergriff der Täter die Gunst der Stunde. Er erfasste eine in dem hinten auf dem Zweirad angebrachten Fahrradkorb liegende Tragetasche und durchsuchte diese umgehend nach Wertsachen. Zivilbeamte hatten die Tat beobachtet und konnten den 17-jährigen Tatverdächtigen, trotz Fluchtversuches, festnehmen. Bei dem mutmaßlichen Dieb fand die Polizisten zudem eine kleine Menge Kokain auf.

Dem 64-jährigen Mann konnte die Tasche kurz darauf wieder ausgehändigt werden.

Der 17-jährige Tatverdächtige musste mangels Haftgründen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

