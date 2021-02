Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210207 - 0142 Frankfurt-Gallus: Mann bedroht Kunden und Mitarbeiter in Supermarkt

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstagvormittag (06.02.2021) bedrohte ein 43-jährige Mann in einem Supermarkt mehrere Kunden und Mitarbeiter. Die Frankfurter Polizei nahm den Mann fest. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung aufgenommen.

Gegen 09.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Mainzer Landstraße die Polizei, da ein Mann das Geschäft nicht verlassen wolle und Mitarbeiter sowie Kunden mit einem Messer bedrohen würde. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte sie den Mann durch Kommunikation dazu bewegen, sich auf den Boden zu legen, um ihn dann festzunehmen. Wie sich herausstellte, hatte der Tatverdächtige kein Messer, sondern einen Plastik-Gegenstand aus der Blumen- und Pflanzenabteilung bei sich.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-jährige Tatverdächtige in eine psychiatrische Einrichtung aufgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung dauern an.

