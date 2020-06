Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Radfahrer verletzt

Gaggenau (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Gesamtschaden von rund 300 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend zu beklagen. Die Fahrerin eines Mercedes fuhr gegen 19.30 Uhr auf der Haydnstraße und wollte nach links in die Friedhofstraße einbiegen. Beim Abbiegen nach links in die Kurve kam die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn und fuhr aus Unachtsamkeit in einen entgegenkommenden 57-jährigen Radfahrer. Das Fahrrad gelangte dabei unter das Auto. Der Velofahrer stürzte auf die Straße und trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell