Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210207 - 0141 Frankfurt-Niederursel: Dreister Dieb stiehlt Handtaschen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) Am Freitagmorgen (05.02.2021) schlug ein unbekannter Dieb gleich zweimal zu. Er entwendete auf dreiste Art und Weise insgesamt zwei Handtaschen und ergriff anschließend mit einem Fahrrad die Flucht.

Die erste Tat ereignete sich kurz vor 7.00 Uhr in dem Gerhart-Hauptmann-Ring. Eine 58-jährige Frau schloss auf der Höhe der Hausnummer 268 ihren BMW 1er auf und legte ihr Handtasche auf den Beifahrersitz, um dann loszufahren. Plötzlich öffnete ein unbekannter Mann die Beifahrertür, riss die Handtasche an sich und rannte in Richtung Hausnummer 96, wo er auf ein Fahrrad stieg und mitsamt der Beute die Flucht ergriff.

Etwa 20 Minuten später kam es zu einer gleichgelagerten Tat. Etwa auf der Hausnummer 124 stieg eine 52-jährige Frau in ihren Peugeot und legte ihre Handtasche ebenfalls auf dem Beifahrersitz ab. Auch hier öffnete völlig unvermittelt ein Mann die Beifahrertür, nahm die Handtasche an sich und rannte dieses Mal in Richtung Paul-Kornfeld-Weg, um dort mit einem Fahrrad die Flucht fortzusetzen.

In beiden Fällen nahmen die Frauen die Verfolgung auf; leider ohne Erfolg.

Aufgrund erster Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat die Tat gesehen und/oder kann Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11400 entgegen.

