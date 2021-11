Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Lager - und Bürocontainer

Haßloch (ots)

Im noch nicht genauer bekannten Zeitraum bis zum Morgen des 26.11.2021 wurde in Lager- und Bürocontainer in der Carl-Benz-Straße in Haßloch eingebrochen bzw. versucht einzubrechen. An einem der Container wurden die Fenster aufgehebelt und eine größere Menge Laminat entwendet. Beim Aufbruch eines weiteren Containers scheiterten die unbekannten Täter offensichtlich. Weiterhin bereiteten die Täter den Abtransport einer Klimaanlage vor. Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

