Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zwei Frauen sexuell belästigt

Ludwigsburg (ots)

Ein etwa 40-50 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 22:00 Uhr einer 34-jährigen Frau in der Maichinger Straße in Sindelfingen von hinten genähert und sie unsittlich berührt. Als die junge Frau sich daraufhin zu dem Unbekannten umdrehte um ihn anzuschreien, fasste der Täter ihr an die Brust. Weiter packte er sie am Oberkörper und beleidigte die 34-Jährige. Diese wehrte sich daraufhin und der Unbekannte flüchtet. Die junge Frau verfolgte den Täter und verständigte die Polizei. Im Bereich der Josephstraße verlor sie den Mann jedoch aus den Augen. Der Unbekannte war ca. 175 cm groß, kräftig gebaut und wog etwa 80-90 Kilogramm, hatte einen hellen Teint und dunkelbraune Augen. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Stoffhose, eine blaue Jacke, eine grüne Schildmütze und einen roten Rucksack. Möglicherweise derselbe Täter hatte bereits am Mittwoch gegen 16:15 Uhr eine 37-jährige Frau am Klostersee durch unsittliches Berühren sexuell belästigt, als sie dort mit einem Kinderwagen unterwegs war. Der Unbekannte, der die Frau nach der Tat noch einige Meter zu Fuß verfolgte, trug in diesem Fall eine hellblaue, am linken Knie zerrissene Jeans und ein schwarzes Jackett, das am Bauch spannte. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100 225, bittet um Hinweise.

